В Мурманской области ФСБ ликвидировала террориста на военном объекте

На окраине города Кандалакша Мурманской области сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника ИГ (Террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным силовой структуры, террористом оказался один из местных жителей. Он получил указ из-за рубежа совершить подрыв на военных объектах региона.

В момент задержания, когда мужчина забирал из тайника взрывное устройство, он открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и был ликвидирован ответным огнём. Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.

При обыске по адресам проживания и временного пребывания уничтоженного и осмотра места происшествия обнаружены холодное и огнестрельное оружие, взрывное устройство, средства конспиративной связи.