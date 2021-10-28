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Четверг, 28 октября, 2021
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В Мурманской области ФСБ ликвидировала террориста на военном объекте

Александр Ильин

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На окраине города Кандалакша Мурманской области сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника ИГ (Террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным силовой структуры, террористом оказался один из местных жителей. Он получил указ из-за рубежа совершить подрыв на военных объектах региона. 

В момент задержания, когда мужчина забирал из тайника взрывное устройство, он открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и был ликвидирован ответным огнём. Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.

При обыске по адресам проживания и временного пребывания уничтоженного и осмотра места происшествия обнаружены холодное и огнестрельное оружие, взрывное устройство, средства конспиративной связи. 

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