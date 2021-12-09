В Мурманске тренер по каратэ практиковал с детьми БДСМ

Бывшая ученица обвинила своего тренера по карате в практике БДСМ и «голых тренировках, пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что 12-летнюю девочку записали в секцию в ДЮСШ к 49-летнему педагогу в 2012 году.

Подчеркивается, что жертва долгое время молчала из-за страха, что тренер сольет ролики в Сеть. Он заставил подопечную посещать платные индивидуальные занятия, где ребенку приходилось отрабатывать приемы без верхней части кимоно, а потом голой.

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Кроме того, тренер привязывал ее к шведской стенке, завязывал глаза и избивал, в том числе плеткой. Также он совершал действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Спустя год мужчина переключился на другую ученицу

При обыске у него нашли сотни дисков с видео, на которых запечатлены наручники, маски и вибраторы.