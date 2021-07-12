В Москве знакомые из клуба напоили и изнасиловали девушку

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту изнасилования 28-летней жительницы Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 10 июля. По предварительным данным, девушка пошла в ночной клуб на Новоясеневском проспекте, чтобы обеспечить безопасность подруги. Там они познакомились с двумя мужчинами, которые стали заказывать девушкам алкоголь.

В какой-то момент компания отправилась в квартиру в доме на улице Академика Волгина, которая принадлежала одному из кавалеров. В подъезде мужчины поздоровались с еще одним незнакомцем.

После этого молодые люди продолжили застолье. В итоге девушка потеряла сознание, и некоторое время спустя очнулась без одежды. Потерпевшая поняла, что стала жертвой изнасилования.

Рядом с ней лежали обнаженные спутник из бара и незнакомец из подъезда. Девушка начала кричать, и злоумышленники убежали.