В Москве задержали сатанистов за убийство и каннибализм

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В Москве задержали пару-сатанистов, которые убивали людей. Злоумышленников также подозревают в расчленении и каннибализме. Об этом сообщает Life.

Известно, что мужчину и женщину задержали за наркотики, однако на допросе выяснилась причастность и к другим преступлениям. Пару подозревают в двух убийствах, расчленении и каннибализме — об этом они сами рассказали правоохранителям.

Убийства сообщники совершали в лесах Ленобласти и Карелии. Две жертвы считались пропавшими с 2016 года. При этом известно, что погибшие также увлекались эзотерикой и добровольно отправились в лес за сатанистами.