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Суббота, 4 сентября, 2021
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В Москве задержали 22-летнего насильника-мигранта

Елена Лобанова
В Москве задержали 22-летнего насильника-мигранта
Изображение Nino Carè с сайта Pixabay

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В Москве задержали 22-летнего мигранта, которого подозревают в изнасиловании и попытке изнасилования. Об этом сообщает РЕН ТВ

Первый инцидент произошел 28 августа на улице Фитаревской. Тогда молодой человек изнасиловал девушку. Позже, 1 сентября, он напал на 43-летнюю женщину. Злоумышленник схватил ее за капюшон и начал душить. После этого мужчина повалил жертву на землю и попытался изнасиловать. Пострадавшей удалось сбежать.

Подозреваемого запечатлели камеры видеонаблюдения. К преступлениям оказался причастен приезжий из ближнего зарубежья. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по двум статьям — «Изнасилование» и «Покушение на изнасилование».

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