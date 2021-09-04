В Москве задержали 22-летнего насильника-мигранта

В Москве задержали 22-летнего мигранта, которого подозревают в изнасиловании и попытке изнасилования. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Первый инцидент произошел 28 августа на улице Фитаревской. Тогда молодой человек изнасиловал девушку. Позже, 1 сентября, он напал на 43-летнюю женщину. Злоумышленник схватил ее за капюшон и начал душить. После этого мужчина повалил жертву на землю и попытался изнасиловать. Пострадавшей удалось сбежать.

Подозреваемого запечатлели камеры видеонаблюдения. К преступлениям оказался причастен приезжий из ближнего зарубежья.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по двум статьям — «Изнасилование» и «Покушение на изнасилование».