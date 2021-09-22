9.9 C
Рязань
Среда, 22 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Москве сын перерезал горло рязанке и заколол её мужа

Александр Ильин
В Москве сын перерезал горло рязанке и заколол её мужа

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Москве 16-летний школьник, злоупотреблявший наркотиками, жестоко расправился со своими родителями, пишет федеральный МК.

Семья, 55-летняя рязанка Светлана, 49-летний москвич Владимир и их сын, жила в однокомнатной квартире на северо-востоке столицы. Год назад родители начали замечать у подростка агрессивное поведение. Причиной всему оказались наркотики. Тогда мальчика поставили на учёт в наркодиспансер и перевели на домашнее обучение. 

Утром в среду, 22 сентября, молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, схватил нож и убил спящих родителей. Мать обнаружили с перерезанным горлом и следом ботинка на груди. Отец скончался от 6 ножевых ранений. 

Сообщение в полицию поступило от соседей, которые услышали крики. В данный момент подозреваемый задержан.  

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,662ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]