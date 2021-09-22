В Москве сын перерезал горло рязанке и заколол её мужа

В Москве 16-летний школьник, злоупотреблявший наркотиками, жестоко расправился со своими родителями, пишет федеральный МК.

Семья, 55-летняя рязанка Светлана, 49-летний москвич Владимир и их сын, жила в однокомнатной квартире на северо-востоке столицы. Год назад родители начали замечать у подростка агрессивное поведение. Причиной всему оказались наркотики. Тогда мальчика поставили на учёт в наркодиспансер и перевели на домашнее обучение.

Утром в среду, 22 сентября, молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, схватил нож и убил спящих родителей. Мать обнаружили с перерезанным горлом и следом ботинка на груди. Отец скончался от 6 ножевых ранений.

Сообщение в полицию поступило от соседей, которые услышали крики. В данный момент подозреваемый задержан.