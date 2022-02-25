В Москве подросток провалился под лёд у Восточного моста и погиб

Днём 25 февраля в районе Южное Тушино Москвы два подростка 13 и 14 лет провалились под лёд на реке у Восточного моста. Один несовершеннолетний скончался, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

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По словам очевидцев, у юношей в воду упал предмет, подростки пытались его достать.

Один из них смог самостоятельно выбраться на сушу. Поисками второго занялись водолазы. Спустя около часа его обнаружили на дне водоёма. В тяжёлом состоянии мальчика доставили в больницу.

В 17:21 поступило сообщении о смерти подростка. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.