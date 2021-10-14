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Четверг, 14 октября, 2021
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В Москве Росгвардия задержала 20-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего дедушки

Александр Ильин
Фото: Главное управление Росгвардии по г. Москве

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В четверг, 14 октября, на юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю студентку, которая подозревается в убийстве своего дедушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Инцидент произошёл в доме на улице Академика Пилюгина. Очевидцы услышали крики и звуки борьбы в одной из квартир и поспешили обратиться к правоохранителям. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили мёртвого пенсионера и девушку. 

По предварительным данным, между родственниками случился конфликт, в ходе которого внучка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов в живот и шею пожилого человека. 

По словам девушки, она применила оружие во время самообороны. 

Как уточняет Telegram-канала Shot, подозреваемая учится в МГУ на первом курсе механико-математического факультета. Преподаватели и ученики отзываются о ней положительно. 

В отношении студентки по факту убийства возбудили уголовное дело. 

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