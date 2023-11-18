В Москве подвели итоги Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности»

В пресс-центре ТАСС подвели итоги самой масштабной просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» и рассказали о главных событиях, приуроченных к Году педагога и наставника, которые проходили на базе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Пятый год конкурс входит в экосистему президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В 2023 году Всероссийскому конкурсу «Моя страна – моя Россия» исполнилось 20 лет. В юбилейном сезоне к участию присоединилось более 100 тысяч человек из всех регионов страны и 25 иностранных государств.

Одним из ключевых направлений ХХ конкурса стала просветительская экспедиция «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности». В рамках экспедиции, отобранные на конкурсной основе молодые ученые – педагоги, историки, этнографы, политологи, филологи, социологи, журналисты и другие специалисты в сфере гуманитарных и социальных наук, в составе межрегиональной научно-исследовательской проектной группы отправились к лучшим педагогам из разных регионов России, чтобы собрать их уникальные авторские практики.

Экспедиция была поддержана Министерством науки и высшего образования РФ. В подведении итогов в ТАСС участие приняла заместитель директора Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Анна Гуреева: «В этом году роль педагога обрела особую значимость и ценность. Всероссийская просветительская экспедиция «От Учителя к Ученому» стала важным проектом, который предоставил возможность педагогам рассказать о своих идеях на всю страну. Одним из ключевых этапов реализации проекта стало проведение встреч участников в шести федеральных округах на площадках высших учебных заведений. Надеемся, что идея, заложенная в Год педагога и наставника, станет ежегодной, и мы сможем поддерживать участников на регулярной основе».

Первые маршруты Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» стартовали в сентябре 2023 года. На данный момент исследовательские группы молодых ученых уже побывали в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Уральском, Приволжском и Центральном.

Пятый год конкурс «Моя страна – моя Россия» входит в экосистему платформы «Россия – страна возможностей». Директор по коммуникациям АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда отметил: «Более 4 тысяч молодых ученых, педагогов и студентов подали заявки на участие во Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности». Она представляет собой «полевой» сбор авторских педагогических практик, решений по усовершенствованию современного образования. Экспедиция объединила инициативы педагогов и ученых, специалистов гуманитарных сфер из 67 регионов страны. В Год педагога и наставника особенно ценно видеть инициативы от самих учителей. В этом году платформа «Россия – страна возможностей» подчеркивает значимость и роль наставников и педагогов как для подростков, так и для состоявшихся профессионалов через предоставление возможностей для развития педагогов в рамках различных проектов, конкурсов и олимпиад».

Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Дмитрий Турлаков рассказал о взаимодействии конкурса с педагогами и реализации инициатив выпускников проекта. «Конкурс существует уже 20 лет и на протяжении этого времени ведется постоянная работа с выпускниками проекта. Именно наше сообщество –участники предыдущих сезонов, предлагают идеи для новых проектов и направлений. Эти инициативы получаются живыми и актуальными именно потому, что за ними стоят авторы. Так, идея проведения экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» принадлежит Ассоциации выпускников Конкурса. В процессе реализации мы получили большое количество запросов на повторное проведение проекта в будущем. Уверен, что экспедиция станет полноценным направлением конкурса «Моя страна – моя Россия».

Итогом просветительского путешествия станет издание «Живой педагогической энциклопедии», в которую войдут 300 педагогических практик, собранных во время экспедиции.

Третий год инициативы конкурса проводятся при поддержке Российского государственного гуманитарного университета. Вуз выступает основной площадкой для организации работы Дирекции проекта.

«Важнейшая задача воспитания состоит в том, чтобы сформировать личность, сопричастную судьбе и будущему своей Родины, своей семьи, своих друзей и близких. И конечно, не менее важно уметь разглядеть в молодом человеке его личные уникальные дарования, помочь развить их и направить его по верному пути. В этом и заключается профессионализм педагога, преподавателя, наставника», – отметил проректор по управлению имущественным комплексом и проектной деятельности РГГУ Дмитрий Бобров.

Одна из основных задач экспедиции – объединить и сформировать межрегиональное сообщество инициативных педагогов. Для сплочения сообщества, обмена опытом и новыми знаниями было организовано шесть Межрегиональных встреч в разных федеральных округах.

Первая Межрегиональная встреча прошла на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского.

«Уверен, что «живая педагогическая энциклопедия» станет действенным инструментом методического сопровождения учителей. Особенно ценно, что ее создание началось в Год педагога наставника. А сегодня главным наставником для учителя выступает методические пособия. Энциклопедия объединит интересные практики и находки педагогов из множества городов и сел нашей страны и должна стать настольной книга каждого педагога», – поделился и.о. ректора Санкт-Петербургской АППО имени К.Д. Ушинского Андрей Богданцев.

Всего в рамках Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» свои практики представят 287 педагогов из разных регионов России. Заключительные маршруты экспедиции пройдут в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в декабре 2023 года. Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».