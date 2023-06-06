Вторник, 6 июня, 2023
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В Москве подростки подожгли школьника на детской площадке

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Подростки подожгли 14-летнего школьника на детской площадке в Чечерском проезде в Москве, сообщил МК.

Инцидент произошел накануне вечером. По предварительной версии, злоумышленники облили жертву бензином, после чего поднесли к мальчику зажигалку.

Выяснилось, что у сверстников уже давно были натянутые отношения. Между школьниками произошел конфликт. Увидев, что одежда жертвы воспламенилась, один из поджигателей убежал.

Потерпевшего срочно госпитализировали с ожоги 99% тела и верхних дыхательных путей.

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