-6.6 C
Рязань
Четверг, 9 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Москве парень сбежал и бросил свою 16-летнюю девушку с насильником

powder

Правоохранительные органы разыскивают неизвестного мужчину, который подозревается в изнасиловании 16-летней школьницы, пишет КП.

Инцидент произошел в середине августа. По предварительной версии, девочка гуляла по Москве с 17-летним другом. Молодые люди хорошо проводили вместе время и не спешили домой. Под утро они встретили незнакомца, который стал обвинять подростков в употреблении наркотиков.

Злоумышленник стал угрожать вызвать полицию и устроить им проблемы. В итоге он заманил их в подъезд ближайшего дома. В это время молодой человек сбежал, оставив подругу с мужчиной. Тот же воспользовался ситуацией, стал избивать школьницу, сорвал с нее одежду и изнасиловал.

Реклама

В настоящее время оперативные службы проводят проверку по сообщению об нападении на несовершеннолетнюю.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,849ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img