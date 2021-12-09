В Москве парень сбежал и бросил свою 16-летнюю девушку с насильником

Правоохранительные органы разыскивают неизвестного мужчину, который подозревается в изнасиловании 16-летней школьницы, пишет КП.

Инцидент произошел в середине августа. По предварительной версии, девочка гуляла по Москве с 17-летним другом. Молодые люди хорошо проводили вместе время и не спешили домой. Под утро они встретили незнакомца, который стал обвинять подростков в употреблении наркотиков.

Злоумышленник стал угрожать вызвать полицию и устроить им проблемы. В итоге он заманил их в подъезд ближайшего дома. В это время молодой человек сбежал, оставив подругу с мужчиной. Тот же воспользовался ситуацией, стал избивать школьницу, сорвал с нее одежду и изнасиловал.

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В настоящее время оперативные службы проводят проверку по сообщению об нападении на несовершеннолетнюю.