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Вторник, 4 мая, 2021
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В Москве насильник за одну ночь напал на двух девушек

Елена Лобанова
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В Северо-Восточном округе Москвы насильник напал сразу на двух девушек. Преступления произошли в ночь с 1 на 2 мая. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Первое нападение преступник совершил на проспекте Мира в районе Ростокино. Преступник одной рукой обхватил голову девушки, а второй полез ей под юбку. Насильник пытался против воли поцеловать жертву, но той удалось вырваться. 

Следующее преступление произошло несколько позже: в четвертом часу ночи. При этом место злоумышленник выбрал буквально в 350 метрах от места первого нападения. Насильник подошел к девушке на остановке «Улица Докукина». Он также обхватил одной рукой голову девушки, а второй начал трогать ее за грудь. Жертве удалось вырваться. 

По факту произошедшего возбудили уголовные дела.

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