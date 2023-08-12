Суббота, 12 августа, 2023
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В Москве нашли мумию пятилетней давности в брюках

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Рабочие, которые делали ремонт в одной из квартир в центре Москвы, нашли мумию пятилетней давности, пишет МК.

Инцидент произошел 10 августа в Брошевском переулке. Строители ремонтировали застекленный балкон, в какой-то момент инструмент провалился на соседский балкон.

Один из рабочих перелез через перегородку и увидел в квартире скелет человека в розовом свитере и синих брюках.

Выяснилось, что хозяин жилища умер пять лет назад. По словам соседей, мужчина жил одиноко и некогда работал Российском биотехнологическом университете.

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