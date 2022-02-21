В Москве на проезде Дежнева два охранника подрались с покупателями

19 февраля в торговом центре на проезде Дежнева Москвы два охранника подрались с посетителями. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает РЕН ТВ.

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В конфликте участвовали два покупателя, мужчина и женщина, и два сотрудника охраны 22 и 21 года.

По предварительным данным, посетители вели себя в магазине вызывающе, приставали к другим людям, ругались матом, не реагировали на замечания. Это и стало причиной драки.

В ходе потасовки покупатели получили ссадины на лицах. Их доставили в отдел полиции для разбирательства.