В Москве мужчина избил и изнасиловал девушку в подъезде

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Во вторник, 29 июня, мужчина избил и изнасиловал девушку в подъезде жилого дома в Москве. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба городского следственного комитета.

Все произошло днем в подъезде одного из жилых домов на улице Печорской на северо-востоке столицы. Мужчина напал на незнакомую девушку, жестоко избил и изнасиловал. После подозреваемый похитил личные вещи жертвы и скрылся с места преступления.

— Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. За короткий срок удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Против 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело, — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается расследование дела по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).