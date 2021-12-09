В Москве мигрант взял в плен и насиловал трех молодых женщин

В Москве задержали 28-летнего мужчину, который насильно удерживал в своей квартире трех женщин, сообщает РЕН ТВ.

Телеканала опубликовал видеозапись, на которой видно, как одна из девушке выпрыгнула с четвертого этажа, чтобы спастись от преступника. Злоумышленник в красной куртке выбежал на улицу и прогнал прохожих, пытавшихся помочь девушке.

По предварительной информации, задержанный — гражданин Таджикистана Толибчон Аминов.

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По данным следствия, помимо пострадавшей, преступник насильно удерживал еще двух женщин 1984 и 1999 года рождения. Он связал их руки скотчем, однако женщины смогли освободиться и покинуть квартиру, когда мужчина ушел. Вероятно, подозреваемый заманил одну из девушек в квартиру, где шел ремонт, под предлогом уборки.