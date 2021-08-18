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Среда, 18 августа, 2021
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В Москве маньяка-душителя подозревают в 20 изнасилованиях

Никита Брыкин
В Москве маньяка-душителя подозревают в 20 изнасилованиях
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Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего официально безработного украинца, который подозревается в нападении на жительницу Москвы, пишет КП.

Мужчину удалось задержать во вторник, после того, как он набросился на 37-летнюю женщину и начал ее душить. Однако он не довел свой преступный умысел до конца и скрылся.

Сообщается, что мужчина в вечернее время подкарауливал жертв около подъезда, заходил внутрь и там начинал душить жертв целлофановым пакетом. Злоумышленник трогал их за интимные места, с некоторых срывал нижнее белье. Некоторое время спустя насильник убегал с места случившегося.

На допросе злоумышленник пожаловался следователям на тяжелую личную жизнь. По словам мужчины, он долгие годы не может ни с кем познакомиться и создать семью. Сейчас полиция проверяет его причастность к двадцати другим похожим преступлениям.

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