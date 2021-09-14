16.2 C
Рязань
Вторник, 14 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Москве девушка украла у парня 95 тысяч на первом свидании

Александр Ильин
В Москве девушка украла у парня 95 тысяч на первом свидании

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В столице 37-летний мужчина лишился 95 тысяч во время первого свидания с девушкой, с которой он познакомился через интернет. Об этом сообщают в ГУ МВД по Москве.

Как передают в ведомстве, пара отправилась в одно из столичных кафе, где им выставили счёт в 27 тысяч. Мужчина посчитал сумму завышенной и вступил в словесную перепалку с сотрудником заведения. В ходе конфликта сотрудник достал нож и несколько раз ударил кулаком молодого человека.  

«В это время спутница потерпевшего похитила у него банковскую карту. Впоследствии со счета мужчины были списаны денежные средства», — поясняют в полиции.

Девушку и сотрудника кафе задержали. Как выяснили правоохранители, она была в сговоре с заведением. Девушка должна была приводить в кафе мужчин и специально заказывать дорогие блюда. С каждой жертвы она получала свою долю. 

На настоящий момент полицией возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,620ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости Рязани

Рязанский митрополит высказался про осеннюю хандру

Новости Рязани

Николай Любимов поручил начать отопительный сезон с наступлением холодов

Новости мира

Костромич пожаловался в полицию на проститутку-мошенницу

Новости мира

Дедушку из Тувы, который надругался над своей 4-летней внучкой, отправили в тюрьму

Новости Рязани

Переболевшие COVID-19 рязанцы стали сильнее уставать на работе

Новости Рязани

Рязанский губернатор призвал не допускать нарушений на выборах

Новости мира

В Москве девушка украла у парня 95 тысяч на первом свидании

Новости Рязани

Песков рассказал о самоизоляции Путина

Новости мира

Народные приметы 15 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Мамонтия-Овчарника

Новости мира

В Петербурге автохам избил и залил лицо водителя газовым баллончиком и оставил его умирать в луже крови

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]