В Москве девушка украла у парня 95 тысяч на первом свидании

В столице 37-летний мужчина лишился 95 тысяч во время первого свидания с девушкой, с которой он познакомился через интернет. Об этом сообщают в ГУ МВД по Москве.

Как передают в ведомстве, пара отправилась в одно из столичных кафе, где им выставили счёт в 27 тысяч. Мужчина посчитал сумму завышенной и вступил в словесную перепалку с сотрудником заведения. В ходе конфликта сотрудник достал нож и несколько раз ударил кулаком молодого человека.

«В это время спутница потерпевшего похитила у него банковскую карту. Впоследствии со счета мужчины были списаны денежные средства», — поясняют в полиции.

Девушку и сотрудника кафе задержали. Как выяснили правоохранители, она была в сговоре с заведением. Девушка должна была приводить в кафе мужчин и специально заказывать дорогие блюда. С каждой жертвы она получала свою долю.

На настоящий момент полицией возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».