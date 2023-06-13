В Москве 12-летняя девочка назначила свидание с педофилом и попала в больницу

Юная жительница Москвы попала в больницу после встречи с 50-летним кавалером, который оказался педофилом, пишет МК.

По предварительной версии, 12-летняя девочка познакомилась с мужчиной в чат-рулетке. В минувшую субботу школьница назначила свидание неизвестному ухажеру в парке на юге столице. Там педофил занялся с ней сексом. На следующий день девочка почувствовала жжение в районе половых органов и рассказала все маме.

Мужчину удалось задержать по горячим следам, в телефоне пострадавшей остался скриншот его аватарки.

Выяснилось, что злоумышленник неоднократно судим за развращение малолетних.