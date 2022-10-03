Понедельник, 3 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Московском районе Рязани остановили несовершеннолетнего водителя

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Московском районе Рязани полицейские отстранили 17-летнего юношу от управления автомобилем. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Патрульный наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области в Московском районе города обратил внимание на тонированный ВАЗ-2106, который двигался неуверенно.

Машину остановили и попросили молодого человека, находившегося за рулём, предъявить документы. Водительского удостоверения и полиса ОСАГО у него не было – водителю оказалось 17 лет.

На место были вызваны экипаж ДПС ГИБДД и законные представители юноши.

Несовершеннолетнего от управления ТС отстранили. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

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