В Московской области разбился самолет, два человека погибли

В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Крушение легкомоторного самолета произошло возле населенного пункта Еганово в Раменском районе», — сказал он.

По предварительной информации, борт выполнял учебно-тренировочный полет. В самолете находились курсант и пилот-инструктор, оба погибли. После падения легкомоторный самолет сгорел дотла.

По информации Mash, Tecnam P2002JF Sierra с бортовым номером RA-01808 перестал выходить на связь в 13:11. После он упал в поле и загорелся. С неба его заметил другой самолет, который и доложил о катастрофе.

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Личности погибших устанавливаются. Обстоятельства трагедии выясняются.