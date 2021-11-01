В Московской области мужчина с автоматом удерживал в заложниках двух девушек

В подмосковном Нахабино 32-летний мужчина, вооружённый автоматом и гранатой, удерживал в заложниках двух девушек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяну Петрову.

По данным правоохранителей, в дежурную часть поступило сообщение, что в одной из квартир незаконно удерживаются две девушки.

На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Одна из заложниц, пытаясь сбежать, открыла дверь силовикам, которые задержали злоумышленника.

При обыске выяснилось, что у мужчина находились два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета Макарова, два охолощенных автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты. О мотивах подозреваемого пока ничего не сообщается.