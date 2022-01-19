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Среда, 19 января, 2022
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В Мордовии на крыльце частного дома нашли пакет с новорожденной девочкой

Александр Ильин
Фото: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

В городе Ардатове Республики Мордовия жильцы частного дома по переулку Полежаева обнаружили на своём крыльце пакет новорожденной девочкой, завёрнутой в материю, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

К месту выехали сотрудники следственно-оперативной группы ММО и медики. Девочку доставили в больницу. 

По предварительным данным полиции, ребёнок рожден в течение прошедших нескольких суток.

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Правоохранительные органы просят всех, кому известна личность матери, её местонахождение или обстоятельства инцидента, обращаться по телефонам: 8(83431)3-11-01, 3-24-89, 38-59-00 или 102.

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