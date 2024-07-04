В Минтруде отреагировали на идею сделать 8 июля выходным днём

Ниной Останиной, главой комитета Госдумы по защите семьи, на имя министра Антона Котякова направлено предложение о том, чтобы сделать 8 июля выходным днём в России. В эту дату в России отмечают День семьи, любви и верности. Котяков уже прокомментировал это обращение, о чём сообщает РИА Новости.

Министр труда и социальной защиты РФ отмечает, что праздничная система в России сбалансирована, количество праздничных дней ограничено. Оно утверждается ежегодно, и в этом вопросе важно сохранять равновесие.