В Минприроды обсудили меры по подавлению численности непарного шелкопряда в Рязанской области

В министерстве природопользования Рязанской области состоялось заседание общественного совета, посвященное подавлению численности непарного шелкопряда в регионе. В работе совета принял участие исполняющий обязанности министра природопользования Андрей Машинистов, специалисты профильных структурных подразделений Минприроды, администрации города Рязани, национального парка «Мещерский», министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, а также представители научного сообщества и общественных организаций.

Согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства, в текущем году в ряде регионов России, в том числе в Рязанской области, сложились благоприятные погодные условия для стихийного распространения очагов непарного шелкопряда. Такие вспышки происходят каждые 10-12 лет.

По словам исполняющего обязанности начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства природопользования Рязанской области Аллы Гомозовой, рост численности вредителя в регионе эксперты зафиксировали в 2020 году. Ранее были проведены мероприятия по подавлению численности насекомых-вредителей с применением биологического препарата.

– В настоящее время эффективной мерой борьбы с насекомыми может стать механический сбор яйцекладок вредителя на небольших территориях, в парках и скверах, — отмечает директор филиала Рослесзащита – Центр защиты леса Рязанской области Галина Кононова.

Эксперты подчеркнули, что определение площади очага непарного шелкопряда будет проведено в осенний период, чтобы в 2024 году провести мероприятия по подавлению численности насекомых на территории региона. К этой работе планируют привлекать волонтеров.

Специалисты отметили, что мероприятия по подавлению численности вредителя должны носить системный характер. В их проведении примут участие все ведомства, контролирующие территорию лесного фонда, особо охраняемых природных территорий федерального значения, муниципальных земель, земель сельскохозяйственного значения и военных лесничеств.