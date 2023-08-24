Четверг, 24 августа, 2023
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В Минэнерго рассказали о последствиях госрегулирования цен на топливо

7info
Изображение от Freepik

В случае введения государственного регулирования цен на топливо, может возникнуть дефицит, заявили «Известиям» в Минэнерго.

Ранее Владимир Матягин, президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс», обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой зафиксировать стоимость дизтоплива ниже 60 рублей за литр.

Матягин рассказал журналистам о подорожании топлива на 10% в регионах центральной и южной России. По его словам, дизель на заправках стоит около 68-70 рублей за литр.

Причиной роста цен он назвал резкий рост стоимости оптовых закупок и отмену скидок АЗС для автомобилистов.

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