В Минэнерго рассказали о последствиях госрегулирования цен на топливо

В случае введения государственного регулирования цен на топливо, может возникнуть дефицит, заявили «Известиям» в Минэнерго.

Ранее Владимир Матягин, президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс», обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой зафиксировать стоимость дизтоплива ниже 60 рублей за литр.

Матягин рассказал журналистам о подорожании топлива на 10% в регионах центральной и южной России. По его словам, дизель на заправках стоит около 68-70 рублей за литр.

Причиной роста цен он назвал резкий рост стоимости оптовых закупок и отмену скидок АЗС для автомобилистов.