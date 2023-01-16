В Милославском Рязанской области прошли «Алексеевские забавы»

В рабочем посёлке Милославское 14 января состоялись ежегодные спортивные игры «Алексеевские забавы», посвящённые Василию Ивановичу Алексееву – советскому тяжелоатлету, заслуженному мастеру спорта СССР, двукратному олимпийскому чемпиону.
Состязания включали в себя силовые виды спорта. По итогам команда Скопинского района заняла почётное третье место.
Представитель команды Скопинского района Дмитрий Сашников принимает участие в этих соревнованиях уже не первый год.
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