В Милославском Рязанской области прошли «Алексеевские забавы»

В рабочем посёлке Милославское 14 января состоялись ежегодные спортивные игры «Алексеевские забавы», посвящённые Василию Ивановичу Алексееву – советскому тяжелоатлету, заслуженному мастеру спорта СССР, двукратному олимпийскому чемпиону.

Состязания включали в себя силовые виды спорта. По итогам команда Скопинского района заняла почётное третье место.

Представитель команды Скопинского района Дмитрий Сашников принимает участие в этих соревнованиях уже не первый год.

Дмитрий Сашников: Приятно встретиться со старыми и познакомиться с новыми участниками турнира, проявить себя, показать свою удаль и научиться слаженно работать в команде