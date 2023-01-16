Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

В Милославском Рязанской области прошли «Алексеевские забавы»

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В рабочем посёлке Милославское 14 января состоялись ежегодные спортивные игры «Алексеевские забавы», посвящённые Василию Ивановичу Алексееву – советскому тяжелоатлету, заслуженному мастеру спорта СССР, двукратному олимпийскому чемпиону.

Состязания включали в себя силовые виды спорта. По итогам команда Скопинского района заняла почётное третье место.

В Милославском Рязанской области прошли «Алексеевские забавы»

Представитель команды Скопинского района Дмитрий Сашников принимает участие в этих соревнованиях уже не первый год.

Дмитрий Сашников: Приятно встретиться со старыми и познакомиться с новыми участниками турнира, проявить себя, показать свою удаль и научиться слаженно работать в команде

В Милославском Рязанской области прошли «Алексеевские забавы»

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