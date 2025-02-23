В Милославском районе прошли «Алексеевские забавы»

В Милославском районе прошли ежегодные зимние спортивные соревнования «Алексеевские забавы», посвященные памяти уроженца района, двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по тяжелой атлетике Василия Алексеева. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Участники спортивных игр соревновались в перетягивании каната, эстафете с бревном, гиревом конкурсе. Зрители увидели, как спортсмены «перекатывали» шины, шли «стенка на стенку» и многие другие.

В спортивных соревнованиях приняли участие восемь команд из Скопина, Скопинского района, Ряжского округа, Александро-Невского района, ООО «Дубасово», ОАО «Аграрий-Ранова», села Архангельское, а также команда спортсменов Милославской администрации и Милославского района.

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По итогам «Алексеевских забав» первое место заняла команда Милославского района. Серебро досталось команде ОАО «Аграрий-Ранова». Бронзу получили участники из Александро-Невского района.