В Милославском районе продолжается ремонт двух дорог

В Милославском районе продолжается активный ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В частности, приводят в порядок 20,5 км региональной трассы Милославское – Кочуры – Воейково и 4,7 км дороги от поворота на село Архангельское до границы с Липецкой областью.

Эти трассы не только соединяют два региона, но и входят в опорную сеть дорог России. По ним также проходит школьный маршрут, по которому дети из села Архангельское добираются до школы в селе Кочурово. Ремонт был включён в план работ по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова, с целью привести в нормативное состояние въездные трассы региона.

На данный момент на объектах завершены работы по фрезерованию старого покрытия и укреплению основания дорог методом холодной регенерации. В настоящее время специалисты подрядчика укладывают нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, ремонтируют водопропускные трубы. Параллельно обустраиваются остановочные площадки и тротуары в селе Архангельское.

Продолжается ремонт железобетонных мостов через реки Кочуровка и Ранова, готовность искусственных сооружений составляет 50%.

Завершить капитальный ремонт дорог планируется в октябре. Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта также отремонтируют несколько участков дороги Милославское – Чернава – Липяги общей протяженностью 11,6 км.

Всего за время реализации национального проекта в Милославском районе привели в нормативное состояние более 46 км автодорог регионального и межмуниципального значения.