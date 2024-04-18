В Михайловском районе священники освятили дороги

В Михайловском районе Рязанской области священники освятили дороги, чтобы снизить число ДТП. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

— За минувший год возросло число аварий на дорогах, проходящих через Михайловский район. В борьбе за снижение аварийности ГИБДД Михайловского района объединилось с местным духовенством, — говорится в сообщении.

Благочинный Михайловского первого округа протоиерей Сергий Арсентьев совершил молебен с чтением молитв на сохранение жизни и здоровья во время передвижения в автомобиле. После чего благочинные и клирики округов совершили благословение дорог.

Начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» Виктор Евгеньевич Бычков выразил надежду, что подобная молитвенная практика с благословением проезжей части и наиболее аварийных участков дорог Михайловского района будет продолжена.