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Пятница, 14 января, 2022
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В Михайловском районе прошел день Уполномоченного по правам ребенка

7info

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова провела День Уполномоченного по правам ребенка в  Михайловском районе.

В рамках визита в районном центре состоялась рабочая встреча Уполномоченного с руководством администрации Михайловского муниципального района, представителями комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, органов опеки и общественным помощником. На встрече обсудили вопросы детской безопасности, раннего выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, профилактики безнадзорности, работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Как отметила заместитель главы района Наталья Гришина, в Михайловском районе органы опеки эффективно взаимодействуют с правоохранительными органами по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних.

— В Михайловском районе уже несколько лет действует проект, направленный на профориентацию детей и подростков — отметила Наталья Гришина.

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После рабочей встречи Анжелика Евдокимова провела прием граждан, посетила Михайловскую школу-интернат и детский сад «Василек». Дошкольное учреждение активно участвует в проекте ранней профориентации детей. Кроме того, детский сад является призером нескольких грантов в сфере дошкольного образования.

— Ранняя профориентация – очень перспективное направление для развития детей. Чем больше ребенок будет знать о профессиях, тем ближе и понятнее для него станет значимость труда,- отметила Анжелика Евдокимова.

  • В Михайловском районе прошел день Уполномоченного по правам ребенка
  • В Михайловском районе прошел день Уполномоченного по правам ребенка
  • В Михайловском районе прошел день Уполномоченного по правам ребенка

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