В Михайловском районе поймали трёх браконьеров с острогой

В Михайловском районе сотрудники полиции вместе с работниками Рыбнадзора задержали на реке Проня около посёлка Октябрьский трёх браконьеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ночью на реке правоохранители обнаружили на реке лодку, в которой были 55-летний мужчина с 33-летним сыном и их 30-летний приятель. В руках одного из них была острога. Местных жителей задержали.

У мужчин изъяли 20 рыб и запрещённую законом острогу. На задержанных завели уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ. Виновным грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы до 5 лет.

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