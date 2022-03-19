В Михайлове 58-летний мужчина подозревается в краже телефона у друга

В городе Михайлов Рязанской области 58-летний мужчина подозревается в краже мобильного телефона у своего 50-летнего приятеля, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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По предварительным данным, потерпевший оставил гаджет на скамейке возле дома. Через некоторое время телефон заметил подозреваемый, который направлялся в гости к приятелю.

Мужчина забрал лежавший без присмотра телефон и решил его сбыть, а поход к другу отложил. Вырученные деньги 58-летний житель Михайлова потратил на личные нужды, в том числе на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.