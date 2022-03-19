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Суббота, 19 марта, 2022

В Михайлове 58-летний мужчина подозревается в краже телефона у друга

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В Михайлове 58-летний мужчина подозревается в краже телефона у друга

Александр Ильин

В городе Михайлов Рязанской области 58-летний мужчина подозревается в краже мобильного телефона у своего 50-летнего приятеля, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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По предварительным данным, потерпевший оставил гаджет на скамейке возле дома. Через некоторое время телефон заметил подозреваемый, который направлялся в гости к приятелю. 

Мужчина забрал лежавший без присмотра телефон и решил его сбыть, а поход к другу отложил. Вырученные деньги 58-летний житель Михайлова потратил на личные нужды, в том числе на спиртные напитки. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

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