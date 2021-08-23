В мэрии обсудили предоставление квартиры жильцам аварийного дома на окраине Рязани

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В управлении энергетики и ЖКХ администрации Рязани прошло совещание по вопросу предоставлению жилья семье из аварийного дома посёлка Строитель.

Ранее о семье Копьевых рассказали в СМИ. Рязанцы проживают в доме на улице Качевской. На совещании поговорили об основаниях предоставления во внеочередном порядке семье двухкомнатной квартиры после подтверждения статуса малоимущей. Её площадь – 44,8 кв. м. Она превышает площадь ранее занимаемой квартиры.

При ее подборе специалисты постарались максимально учесть интересы многодетной семьи, предоставив комфортные условия проживания, — сообщили в мэрии.

Во внимание взяты факты добровольного подписания договора социального найма и проживания в квартире более месяца,Прежнее жильё Копьевых признано непригодным для проживания. Квартиру передадут в муниципальную собственность.

Также сотрудники отдела по жилью отметили: что разговор с жильцами по вопросу заключения договора социального найма проходил в доброжелательном атмосфере. Заявления о возможном давлении на рязанцев не соответствующей действительности.

Мэрия готова в дальнейшем поддерживать диалог с заявителями.