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В массовом ДТП в Дашково-Песочне пострадали два человека

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В массовом ДТП в Дашково-Песочне пострадали два человека

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В результате массового ДТП на улице Серёжина гора в Дашково-Песочне в Рязани пострадали два человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась в понедельник, 27 сентября, в 17.30 у дома № 11. 39-летняя жительница Рязани, управлявшиая автомобилем «Тойота Раф», не не предоставила преимущество проезда и столкнулась с ВАЗ под управлением 43-летней местной жительницы. В результате этого столкновения в «Тойоту» врезался «Шевроле Орландо» под управлением 38-летнего рязанца.

Травмы получили женщина-водитель ВАЗа и её 41-летний пассажир. Людям оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются.

  • В массовом ДТП в Дашково-Песочне пострадали два человека
  • В массовом ДТП в Дашково-Песочне пострадали два человека

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