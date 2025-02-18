В массовом ДТП в центре Рязани пострадал человек

За последние сутки на дорогах Рязанской области зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек. Кроме того, зарегистрировано 44 ДТП с материальным ущербом, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инспекторы Госавтоинспекции выявили 271 нарушение ПДД, включая 5 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения и 1 отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Одно из наиболее серьезных происшествий произошло 17 февраля около 10:00 в Рязани на улице Ленина, 51/21. По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Лексус» столкнулся с тремя другими машинами: «Рено Логан» (водитель — 50-летний рязанец), «Фольксваген» (водитель — 60-летний житель Рязани) и «Хендай» (водитель — 24-летний рязанец). В результате аварии водитель «Рено Логана» с травмами был доставлен в больницу.

Реклама

По факту происшествия проводится проверка.