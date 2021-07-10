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В массовом ДТП на улице Катукова в Липецке пострадали три человека

Елена Лобанова
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В пятницу, 9 июля, в Липецке столкнулись три автомобиля. В результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает Gorod48

Все произошло вечером на улице Катукова. Mazda столкнулась с Nissan, а после и с Lada Granta. Последний от удара перевернулся на бок. 

— Водитель Mazda, а также водитель и пассажирка Lada Granta пострадали. Они обращались за медицинской помощью, — говорится в сообщении. 

По данным СМИ, за рулем Lada Granta находился сотрудник МВД. Во внеслужебное время он передвигался на личном автомобиле.

Свидетели же аварии считают, что Mazda принадлежит правоохранительным органам. Такой вывод они сделали, так как сразу после столкновения с машины сняли номера.

  • В массовом ДТП на улице Катукова в Липецке пострадали три человека
  • В массовом ДТП на улице Катукова в Липецке пострадали три человека
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