В массовом ДТП на Михайловском шоссе Рязани пострадал человек

- Advertisement -

В результате массового ДТП у дома №73 на Михайловском шоссе в Рязани пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария случилась в понедельник, 19 июля, в 13.10. 46-летний водитель автомобиля «Тойота Тойо Эйс» врезался в стоящий на светофоре «Киа Сид» под управлением 35-летнего мужчины. «Киа», получив удар, столкнулся с «Тойота Королла» под управлением 34-летнего жителя Рязанской области.

Помощь врачей потребовалась рязанцу, который управлял автомобилем «Тойота Тойо Эйс».