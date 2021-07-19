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Понедельник, 19 июля, 2021
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В массовом ДТП на Михайловском шоссе Рязани пострадал человек

7info
В массовом ДТП на Михайловском шоссе Рязани пострадал человек
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В результате массового ДТП у дома №73 на Михайловском шоссе в Рязани пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария случилась в понедельник, 19 июля, в 13.10. 46-летний водитель автомобиля «Тойота Тойо Эйс» врезался в стоящий на светофоре «Киа Сид» под управлением 35-летнего мужчины. «Киа», получив удар, столкнулся с «Тойота Королла» под управлением 34-летнего жителя Рязанской области. 

Помощь врачей потребовалась рязанцу, который управлял автомобилем «Тойота Тойо Эйс».

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