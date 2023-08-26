В массовом ДТП на Интернациональной пострадали 2 человека

Два человека пострадали в результате массового ДТП на улице Интернациональной Рязани, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В пятницу, 25 августа, в 19.00 у дома № 1А строение 5 42-летний рязанец, управлявший автомобилем БМВ, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 33-летнего жителя Михайловского района, мотоциклом «Хонда» 32-летнего жителя Рязани и автобусом «Лиаз», под управлением 49-летнего водителя.

С места аварии в больницу доставлены мотоциклист и водитель автомобиля ВАЗ.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.