Воскресенье, 25 августа, 2024

В массовой аварии в Рязани пострадал несовершеннолетний парень и пенсионерка

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/ryazandtp

В Рязани в воскресенье, 25 августа, произошла массовая авария. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 08:00 на 163-ем километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 20-летний местный житель, управляя автомобилем «Ваз 2112», столкнулся «Фольксвагеном Каравелла», за рулем которого был 68-летний москвич, и грузовым автомобилем «Скания», которым управлял 50-ти летний житель Челябинской области.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель «Ваз 2112» и его пассажиры в возрасте 73-х и 17-ти лет. Им оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что из-за этой аварии образовалась пробка.

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