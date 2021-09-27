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В машине мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли кровь

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В машине мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли кровь

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В машине мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли кровь. Об этом, со ссылкой на адвоката Максима Калинина, сообщает «МК в Рязани». Юрист представляет интересы матери девушки.

Кровь нашли на руле автомобиля, по данным экспертов она принадлежит человеку.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

После того, как о ходе расследования рассказал журналист Андрей Малаховдело передали в Главное следственное управление СК РФ в Москве. Распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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