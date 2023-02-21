В марте три знака зодиака ждёт белая полоса

Белая полоса в судьбе трёх знаков зодиака наступит уже в марте. Кому ждать долгожданного облегчения, рассказала астролог Екатерина Лемеза.

Как передаёт teleprogramma.pro, специалист пообещала представителям этих знаков успехи в работе, а также в личной жизни.

С 17 марта ожидается очень успешный период в жизни Овнов. У некоторых представителей этого созвездия есть все шансы сорвать денежный куш.

Также повезет Тельцам и Весам. Прибыль и счастье в личной жизни им обеспечены.