Вторник, 21 февраля, 2023
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В марте три знака зодиака ждёт белая полоса

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Image by drobotdean on Freepik

Белая полоса в судьбе трёх знаков зодиака наступит уже в марте. Кому ждать долгожданного облегчения, рассказала астролог Екатерина Лемеза.

Как передаёт teleprogramma.pro, специалист пообещала представителям этих знаков успехи в работе, а также в личной жизни.

С 17 марта ожидается очень успешный период в жизни Овнов. У некоторых представителей этого созвездия есть все шансы сорвать денежный куш.

Также повезет Тельцам и Весам. Прибыль и счастье в личной жизни им обеспечены.

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