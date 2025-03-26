28–29 марта в рязанском ТРЦ «Марко Молл» пройдёт Вторая региональная строительно-интерьерная выставка RznBuild «Рязань — город будущего».

Форум в «Марко Молл» объединит представителей всех направлений, работающих в отрасли. Девелоперы, производители отделочных и строительных материалов, архитекторы, дизайнеры, ландшафтные проектировщики — весь строительный цикл «под ключ» будет представлен на 10 экспозиционных площадках форума.

В анонсе деловой части программы форума, 28 марта, — выступление экспертов, которые затронут актуальные темы отрасли: от кадастровых вопросов, защиты интересов сторон при заключении сделок до искусства создавать функциональные и качественные пространства.

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Большое внимание организаторы уделили посетителям с детьми. 29 марта с 11:30 до 17:00 — большая детская интерактивная программа.

28–29 марта, ТРЦ «Марко Молл»,

Вторая региональная RznBuild «Рязань — город будущего».

Время работы: 11:00–20:00. Вход № 2. Возрастное ограничение: 0+.

Вход свободный.