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В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары

Татьяна Проводина

В мае в Рязанской области чествовали две пары «золотых» свадебных юбиляров. Главное управление ЗАГС по региону представило также традиционную подборку фото молодожёнов, зарегистрировавших брак в мае 2023 года.

50 лет со дня свадьбы отметили супруги Демидовы Борис Владимирович и Любовь Сергеевна. Их торжественно поздравили в территориальном отделе ЗАГС по Михайловскому району.

Полувековой юбилей супружеской жизни отметила семья Николаевых – Пётр Михайлович и Валентина Ивановна. Чествовали «золотых» юбиляров в территориальном отделе ЗАГС по Ермишинскому району.

Юбилярам желаем благополучия и крепкого здоровья, а молодым семьям – взаимопонимания, любви и радости!

В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары
В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары

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