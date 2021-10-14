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Четверг, 14 октября, 2021
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В «М5 Молл» рассказали, за покупки в каких магазинах можно получить двойные баллы в октябре

7info7

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«Наше золото», Gloria Jeans, DNS были выбраны победителями конкурса «Магазин месяца», который проходит в торговом центре «М5 Молл». Весь октябрь за покупки в этих магазинах участникам программы лояльности будут начисляться двойные баллы.

Конкурс стартовал в «М5 Молл» в январе 2021 года. Каждый месяц покупатели голосуют за лучший, по их мнению, магазин в мобильном приложении «М5 Молл». Набравшие наивысшие оценки по отзывам и становятся победителями или «магазинами месяца», где можно получить двойные баллы. А покупателям, оставившим отзыв за лучших в приложении, дополнительно начисляется 1 балл на бонусный счет.

Итоги голосования подводят в «М5 Молл» и публикуют в социальных сетях ТРЦ в начале каждого месяца.

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