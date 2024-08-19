Понедельник, 19 августа, 2024

В Люберецком роддоме 51-летняя женщина впервые стала мамой

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от onlyyouqj на Freepik

В Люберецком родильном доме Московского областного центра охраны материнства и детства произошло знаменательное событие — 51-летняя женщина впервые стала мамой. После многих лет попыток она поступила на 39-й неделе беременности для планового кесарева сечения.

Лечащий врач отметил, что из-за возраста и первой беременности пациентке требовалось особое внимание. Несмотря на все риски, Наталья родила совершенно здорового мальчика. Малыш, которого назвали Александром, родился ростом 51 сантиметр и весом 3100 граммов.

«С возрастом зачать и выносить ребенка становится сложнее, и перинатальные риски увеличиваются. Однако наш центр готов к любым сложностям. Это первый случай в истории нашего роддома, когда женщина в таком зрелом возрасте смогла родить, хотя у нас есть опыт успешных родов у женщин до 48 лет», — рассказала главный врач МОЦОМДа, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Татьяна Николаевна Мельник.

На данный момент мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке домой, где их с нетерпением ждет счастливый папа. Наталья своим примером вдохновила многих женщин, показав, что стать мамой можно в любом возрасте.

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