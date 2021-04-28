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В Липецкой области за сутки от коронавируса вылечились 62 человека

Никита Брыкин
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За минувший день в Липецкой области от коронавирусной инфекции вылечились 62 местных жителя, пишет портал «Город 48».

Как уточнили в оперативном штабе, сейчас с диагнозом COVID-19 в больницах находятся 243 человека. При этом многие пациенты, которые болеют в легкой форме, лечатся дома.

За последние сутки в Липецкой области коронавирусом заразились 63 человека. Все за время пандемии в регионе зарегистрировали 29 710 коронавирусной инфекции.

Известно, что погибли 648 липчан. Большинству удалось выздороветь.

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