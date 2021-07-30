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В Липецкой области продлили коронавирусные ограничения до 31 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Артамонов, сообщает ГТРК «Липецк».

Так, до конца лета продлевается запрет на проведение массовых мероприятий. Кафе и рестораны по прежнему не могут принимать посетителей с 00:00 до 06:00. При этом у них есть возможность работать на вынос. До 31 августа остаются закрытыми фудкорты с общей зоной посадки.

Продлевается и самоизоляция для неработающих пенсионеров, старше 65 лет. Работающим же беременным женщинам и людям за 65 рекомендуют оставаться на удаленной работе. Работодатели должны обеспечить для таких людей необходимые для дистанционки условия.