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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Липецкой области поймали мигрантов с килограммом наркотиков

Никита Брыкин

Сотрудники УФСБ России по Липецкой области задержали двух граждан Таджикистана, которых подозревают в поставках крупных партий наркотиков в регионы ЦФО, пишет портал «LipetskMedia».

Сообщается, что 23 марта на 340-м километре дороги М-4 «Дон» стражи порядка остановили автомобиль «KIA Spectra». В ходе осмотра они нашли свертки с веществом, содержащим в своем составе метадон.

 В итоге из незаконного оборота изъято около одного килограмма синтетического наркотического средства. Возбуждено уголовное дело.

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