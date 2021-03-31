В Липецкой области поймали мигрантов с килограммом наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Липецкой области задержали двух граждан Таджикистана, которых подозревают в поставках крупных партий наркотиков в регионы ЦФО, пишет портал «LipetskMedia».

Сообщается, что 23 марта на 340-м километре дороги М-4 «Дон» стражи порядка остановили автомобиль «KIA Spectra». В ходе осмотра они нашли свертки с веществом, содержащим в своем составе метадон.

В итоге из незаконного оборота изъято около одного килограмма синтетического наркотического средства. Возбуждено уголовное дело.