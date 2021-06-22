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Вторник, 22 июня, 2021
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В Липецке «Скорая помощь» увезла подростка с площади Героев во время митинга

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В Липецке «Скорая помощь» увезла подростка с площади Героев во время митинга
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21 июня в Липецке прошла акция “Свеча памяти”.

Во время траурного шествия колонны  по площади Героев трассу пересекал подросток на велосипеде.

В результате неудачного манёвра он упал с транспортного средства и получил повреждения.

На месте митинга работали сотрудники полиции. Оценив ситуацию, они срочно вызвали медиков, так как перемещать пострадавшего было опасно.

Медики оказали подростку первую помощь и аккуратно поместили его на носилки и не мешая движению колонны транспортировали больного до кареты Скорой помощи.

При этом процессия продолжала двигаться в сторону Вечного огня,  суматохи и нарушения сценария мероприятия удалось избежать — пишет Город 48.

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