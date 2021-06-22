В Липецке «Скорая помощь» увезла подростка с площади Героев во время митинга

21 июня в Липецке прошла акция “Свеча памяти”.
Во время траурного шествия колонны по площади Героев трассу пересекал подросток на велосипеде.
В результате неудачного манёвра он упал с транспортного средства и получил повреждения.
На месте митинга работали сотрудники полиции. Оценив ситуацию, они срочно вызвали медиков, так как перемещать пострадавшего было опасно.
Медики оказали подростку первую помощь и аккуратно поместили его на носилки и не мешая движению колонны транспортировали больного до кареты Скорой помощи.
При этом процессия продолжала двигаться в сторону Вечного огня, суматохи и нарушения сценария мероприятия удалось избежать — пишет Город 48.